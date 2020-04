USA spordikuulsus oli lennukatastroofi hetkel tugevas narkojoobes

Delfi Sport RUS

Roy Halladay Foto: Adrien Veczan/Reuters/Scanpix

2017. aasta novembris hukkus Florida lähedal legendaarne USA pesapallimängija Roy Halladay, kelle eralennuk kukkus rannikust vähem kui miili kaugusel merre. Nüüd on selgunud, et 40-aastane Halladay oli õnnetuse hetkel narkootiliste ainete mõju all.