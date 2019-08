USA olümpiasangari venda süüdistatakse kolme inimese tapmises

Biles-Thomas on hetkel vahi all. Mõrvad, milles teda süüdistatakse, toimusid 2018. aasta 31. detsembril, kui tulevahatuses hukkusid 19-aastane Delvaunte Johnson, 21-aastane Toshaun Banks ning 23-aastane Devaughn Gibson. Kaks esimest said surma kohapeal, kolmas hiljem haiglas.

Tulevahetus puhkes pärast seda, kui grupp kutsumata külalisi ühte majja sisse marssisid ja seal kaklust alustasid. Biles-Thomas arreteeriti neljapäeval Georgia osariigis Liberty Countys ning teda hoitakse hetkel sama piirkonna vanglas. Ohio kohus koguneb eelistungile 13. septembril, vahendab CNN.

CNN on püüdnud kommentaari saada ka 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel riistvõimlemises neli kulmedalit ja karjääri jooksul kokku 14 MM-tiitlit võitnud Simone Bilesilt, kes kirjutas neljapäeval Twitteris: "Söön oma tundeid, ärge rääkige minuga."

Ühtlasi pani Biles "like" ühele säutsule, milles öeldi: "Just sellepärast ma Ameerika meediat vihkangi. Sellel pole mingit pistmist Simone Bilesiga. Ärge tampige ta nime mutta selle pärast, mida ta vend tegi. Ta on kõikide Ameerika väikeste tüdrukute ikoon ja kangelane."