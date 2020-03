Urmas Sõõrumaa: mina panustan kogu hingega Eesti sporti, andke omalt poolt ka maksimum

Urmas Sõõrumaa sai enda sõnul spordi olemusest ja rollist riigis aru alles EOK presidendiks saades, varem pidas ta ennast pigem kaasajooksikuks. Seetõttu rõhutab ta ülekandes korduvalt, et president peab olema ametis kindlasti üle nelja aasta, et mõista enda ülesandeid ja näha töö tulemusi.

EOK presidendivalimistel tal tema hinnangul konkurente ei ole. Uue ametiaja kohta sõnas Sõõrumaa, et president ei peaks osalema EOK igapäevases juhtimises, selleks on teised inimesed. Ka ühe potentsiaalse asepresidendina julgeb ta välja öelda Erich Teigamägi nime, teise kolme osas diskussioonid veel käivad.

Lisaks avaldab mees heameelt, et ta näeb esimest korda oma elu jooksul, kuidas ühiskond hindab inimeste tervist, see paneb aluse täiesti uuele arusaamale. Kogu see alustala on Sõõrumaa arvates läbi spordi ja liikumise loodud.

Lõpetuseks kutsus EOK president üles kõiki spordiklubisid ja nende juhte üles mõistlikkusele. “Vaatame oma kulud ja võimalused üle, riik pakub teile tuge. Me kõik, EOK’ga eesotsas teeme selle nimel tööd, et kogu spordisüsteem püsiks tugevana. Oleme ise leidlikud ja tuleme üheskoos sellest kriisist tugevamana välja,” ütles Sõõrumaa.

“Mina panustan kogu oma võimaluste ja hingega Eesti spordi heaks, tehke omalt poolt ka maksimum,” sõnas ta intervjuu lõpetuseks.