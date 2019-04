Ümber Viljandi järve jooks kutsub sel pühapäeval künnipäevajooksule

Ümber Viljandi järve jooksu korraldustoimkonna juhi Mati Jürissoni sõnul on künnipäevajooks treeningjooks ümber Viljandi järve. Sellel jooksul parimaid ei selgitata, stardi- ja finišiprotokolli ei koostata ning stardiraha ei küsita. Et tänavu on 14. aprill pühapäeval, siis antakse Viljandi staadionilt start keskpäeval, kell 12. Raja valik on vaba, kuid Sammulis olevasse hobusekoplisse sel päeval jooksjaid turvalisuse huvides ei lubata.

Rahvapärimuses on künnipäev olnud see aeg, kui põllumees võtab välja oma kevadised töövahendid ja sätib need algavaks hooajaks korda. Jooksjatel on sel päeval paras proovida oma kevadist sportlikku vormi ning uurida ümber Viljandi järve jooksu rajaolusid.

1. mail ümber Viljandi järve jooksul startida soovijatest on end kirja pannud üle 3000. Stardiprotokolli hakatakse koostama 15. aprillil, ja see tähendab,et registreerimise neljas voor lõpeb 14. aprilli viimasel minutil. Hiljemalt selle nädala jooksul registreerimine on soovitatav kõigile neile osalejatele, kelle jaoks on oluline koht stardikoridoris ning mullusest või tunamullusest jooksust ette näidata tubli tulemus.

Lisaks künnipäevajooksule 14. aprillil ja ümber Viljandi järve jooksule ning kepikõnnile 1. mail kuuluvad suurjooksu programmi ka lastejooksud 30. aprillil ning ettevõtete ja koolide kümneliikmeliste võistkondade vaheline teatejooks ümber järve, mis peetakse samuti 30. aprilli õhtul.