ÜLEVAADE | Millised Eesti spordisündmused eriolukorra tõttu ära jäävad?

KORVPALL

Eesti-Läti liiga ja kõik teised Eesti korvpalliliidu hallatavad võistlused olid määramata ajaks peatatud juba enne eriolukorra kehtestamist.

Korvpalliliit pole jõudnud veel uutele arengutele ametlikult reageerida, aga näib ebareaalne, et pärast pooleteise kuu pikkust pausi saaks ära pidada nii Eesti-Läti liiga kui ka Eesti meistrivõistuste otsustavad kohtumised.

VTB Ühisliigas mängival Kalev/Cramol on keeruline seis. Põhiturniiril on Kalevil pidada kodusaalis veel kaks mängu, 22. märtsil tuleks kohtuda Permi Parmaga ja 29. märtsil Nižni Novgorodiga. Et Eestis mängida ei saa, tuleks seda teha ilmselt võõrsil. Võimalik on ka see, et Ühisliiga järgib teiste suuremate sarjade eeskuju ja peatab hooaja.

JALGPALL

Kui viiruse levik enne suve kontrolli alla saadakse, mängitakse Eesti meeste kõrgliiga tiitel mängitakse ilmselt ikkagi välja.

Küll tuleb tühistada Eesti meeste koondise 26. märtsi mäng Uus-Kaledooniaga ja 31. märtsiks planeeritud maavõistlus Leeduga.

VÕRKPALL

Sama lugu, mis korvpalliga - pärast pikka pausi läheb nii Balti liiga finaalturniiri korraldamine kui ka Eesti meistrivõistluste medalitele mängimine keeruliseks. Balti liiga puhul annab õlekõrre asjaolu, et esinelik on juba selge, pidada oleks vaja vaid neli kohtumist. Aga mis saab näiteks leegionäridest? Praegu pole neil mingit põhjust Eestisse jääda.

KÄSIPALL

Ohus on nii Balti liiga kui ka Eesti meistrivõistlused.

KÕIK SUUSAALAD