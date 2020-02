ÜLEVAADE | Koroonaviirus on rahvusvahelise spordikalendri totaalselt segi paisanud

1. märtsil toimunud Tokyo maratonil keelati amatöörjooksjate osavõtt. Maratonil startisid vaid eliitklassi jooksjad.

KORVPALL

6.-9. veebruarini toimunud naiste korvpalli olümpiakvalifikatsioonturniir viidi Foshanist üle Belgradi.

Leedu ametnikud kaaluvad reedel peetava Kaunase Žalgirise ja Milano Olimpia vahel peetava korvpalli Euroliiga mängu edasi lükkamist.

KÄSIPALL

Hiina naiste käsipallikoondis loobus 20.-22. märtsini Montenegros toimuvast olümpia valikturniirist. Kutse turniirile lükkas tagasi ka Hong Kong.

LASKESUUSATAMINE

27. veebruarist 2. märtsini pidanuks Zhangjiakous toimuma 2022. aasta Pekingi olümpia testvõistlus, mis andnudks laskesuusatajatele ja määrdemeestele võimaluse kohalike oludega tutvust teha. Paraku pole aga Norra legendi Ole Einar Björndaleni juhendatav Hiina laskesuusakoondis alates sügisest kodumaal viibinud ega saa sinna ilmselt veel niipea naasta. Üritus jääb ära.

MÄESUUSATAMINE

Ära jäi mäesusuatamise MK-etapp Yanqingis (15.-16. veebruar).

POKS

Aasia-Okeaania regiooni olümpiakvalifikatsioon (3.-11. märts) poksis tõsteti Wuhanist Jordaania pealinna Ammanisse

TENNIS

Fed Cupi Aasia-Okeaania I grupi turniir (3.-7. märts) viidi Dongguanist üle Dubaisse.

Hiina Davis Cupi meeskond loobus Maailmaliiga I grupi play-off'i mängust Rumeenia vastu, mis pidanuks Piatra Neamtis toimuma 6.-7. märtsini.

VÕRKPALL/RANNAVÕRKPALL

22.-26. aprillil toimuma pidanud rannavõrkpalli MK-etapp Yangzhous on teadmata ajaks edasi lükatud.

Pole veel teada, mis saab Saaremaa Võrkpalliklubi CEV Challenge Cupi veerandfinaalmängudest Milano Powervolley meeskonna vastu. Kindel on, et sel kolmapäeval Milanos toimuma pidanud avamäng jääb ära. Õhus on variant, et mõlemad kohtumised peetakse järgmisel nädalal Kuressaares.

Segamini on paisatud ka Itaalia meistriliiga mängukalender.

MUUD ALAD

Hiina antidopinguagentuur lõpetas 3. veebruaril sportlaste testimise.

Edasi lükati 21.-23. veebruarini Chonglis toimuma pidanud talvised X-mängud.

25. veebruarist 1. märtsini kavas olnud sulgpalliturniir China Masters jääb ära, kuna paljud mängijad teatasid oma loobumisest.