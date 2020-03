ÜLESKUTSE: Toeta oma treenerit!

Millised on aga harrastajate spordikorraldajate mured täna? Baltimaade suurim spordiklubide kett MyFitness pidi uksed kinni panema Eestis, Lätis ja Leedus. Klientide käest kuutasusid küsida ei saa, müügitulu jääb saamata miljoneid eurosid, mis on hinnanguliselt umbes samas suurusjärgus ettevõtte kahe aasta kasumiga. Kui karantiin nende jaoks läbi saab, siis vaatab juba vastu suvehooaeg, mis on nagunii madalhooaeg. Kas ja kuidas riik praegu toimuvat neile kompenseerib, see on veel lahtine. Millise mõra see jätab nende klientide igapäevasele liikumisharjumisele?

MyFitness on vaid üks näide ja nemad on isegi võrdlemisi heas seisus, sest on üles ehitanud kena äri ja neil on natukenegi suurem rasvavaru näguripäevadeks kui näiteks tädi Malle pilatese-stuudiol. Sama mure on tegelikult igal spordiklubil, iga väiksel jooga- või tantsustuudiol. Neid on juba meie väiksel Eestimaal sadades ja sadades. Ettevõtete ärilistele raskustele lisandub inimlik mõõde, kõigi nende klubides töötavate treenerite käekäik. Hetkel ei paista enne maikuud neil reaalset tööd ega sissetulekut. Kas pärast sedagi?

Pühapäeva hommikul kuulasin Vikerraadios Tõnis Niinemetsa intervjuud, kes rääkis, et lihtne just pole, aga tööd on rühmatud küll ja saab sügiseni ikka hakkama. Siis ootab ees tihedam esinemisgraafik, et ära jäänud etendused järgi teha ning vahepeal saab tegeleda loomingulise tööga. Treeneritel see kahjuks nii lihtne ei ole. Enamik neist ei ole seni esinenud täissaalidele nagu tunnustatud rahvakunstnik Niinemets, seega ilmselt on nende pangakonto jäägil täna null või paar vähem. Teiseks ei ole neil hiljem võimalik sügiseni ära jäänud trenne järgi teha ega pääseteeks pole ka tegeleda loomingulise tööga, näiteks trennikavasid suures mahus ette toota.

Esitan täna kõigile üleskutse. Kui sa nüüd pärast pooleteise nädalast "koduarestis" istumist tunned, et sa väga hindad oma spordiklubi, samuti oma lemmiktreenereid, siis mõtle, kuidas sa saad neid aidata. Tore oleks, kui nad sul alles oleksid, kui kogu see jama läbi saab. Tahame ju kõik, et spordiklubid ja -stuudiod uksi kinni ei paneks ega treenerid mõnele teisele tööle ei läheks.