Üle paarisaja võistkonna osales skautide nutimatkal

Laupäeva õhtul toimub ka põnev veebi-lõkkeõhtu, kus tehakse matka kokkuvõte ja jagatakse matka parimatele auhindu.

Eesti Skautide Ühing on enam kui tuhande liikmega noorteorganisatsioon, mis kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni. Skaute on maailmas kokku üle 50 miljoni ja tegemist on maailma suurima noorte liikumisega. Püha Jüri on skautide kaitsepühakuks ja seetõttu on just Jüripäev üheks oluliseks kevadiseks skautide tähtpäevaks üle maailma.