UFC publikunael juba sel laupäeval: Khabib vs Poirier

Khabib Nurmagomedov naaseb UFC-sarja esimest korda pärast võitu Conor McGregor’i üle, kaitstes oma kergekaalu tiitlit Dustin Poirieri vastu. UFC 242 toimub laupäeval, 7. Septembril Abu Dhabis ning oodata on palju huvitavaid võistluseid undercard’il.

Khabib alistas Dublini võitleja neljandas raundis möödunud aasta oktoobris, kuid oli sunnitud sarjast kõrvale jääma võistluskeelu tõttu, mis anti talle võidujärgse reeglitevastase kakluse tõttu. Selle aja jooksul on Poirier võitnud “interim” sulgkaalu tiitli, alistades sulgkaalu tšempioni Max Holloway ning seades end valmis täistšempioni tiitli jaoks.

Spordiennustuste hetkeseis Poirier’I kasuks

Spordiennustusportaal OlyBet annab hetkeseisuga suurema võidulootuse Khabib'le ning seda koefitsendiga 1,22 Poirier'i 4,45 vastu.

Milline näeb välja fightcard?

Main Card

Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier

Edson Barboza - Paul Felder

Islam Makhachev - Davi Ramos

Curtis Blaydes - Shamil Abdurakhimov

Mairbek Taisumov - Carlos Diego Ferreira

Preliminary Card

Ottman Azaitar - Teemu Packalén

Liana Jojua - Sarah Moras

Early Preliminary Card

Belal Muhammad - Takashi Sato

Nordine Taleb - Muslim Salikhov

Omari Akhmedov - Zak Cummings

Joanne Calderwood - Andrea Lee

Mirror Sports vahendab, et Khabib Nurmagomedov on öelnud Conor McGregorile, et too koguks kümne-kohtumise võiduseeria enne, kui ta Nurmagomedoviga taaskohtumise välja teenida saab.

Kibedad rivaalid kohtusid mullu oktoobris, kui Nurmagomedov edukalt kaitses oma UFC kergekaalutiitlit McGregori neljandas raundis loobumisega. Süttis matšijärgne kaklus, mis lõppes mõlemate võitlejate jaoks trahvide ja võistluskeeldudega. McGregor ei ole pärast seadusega pahuksisse sattumist võidelnud, Nurmagomedov aga kaitseb oma vööd Dustin Poirier’i vastu juba nädalavahetusel. Venelasel ei ole tuju kunagisele tšempionile teist võimalust kinkida.

“See tüüp peab tagasi tulema ning tegema üheksa- või kümnematšilise võiduseeria. Siis me võitleme,” rääkis Nurmagomedov ESPN-ile. “Ma tahan võidelda päris tüüpidega - Dustin Poirier, Tony Ferguson, või kui üks läbi aegade parimatest sportlastest, Georges St-Pierre, soovib võidelda, siis temaga. Ma tahan nende tüüpidega võidelda. Ma ei taha võidelda tüübiga, kes ei võida kunagi.”

