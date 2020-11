Tyson vs. Jones: vaata, kui palju usub rahvas Mike Tysonisse!

Läbi aegade parimaks poksijaks nimetatud Mike Tysoni kauaoodatud tagasitulek saab Eesti aja järgi teoks sel pühapäeval. Pärast 15-aastast pausi ja viimaste kuude veenvaid vorminäiteid sotsiaalmeedias astub 54-aastane Tyson poksiringis vastamisi 51-aastase poksilegendi Roy Jones Junioriga.

Titaanide heitlus on pannud spordiennustused kihama. OlyBeti statistika alusel usub rahvas Mike Tysoni edu ja pakub talle pühapäevases heitluses võiduvõimalust korraliku koefitsiendiga 1,43. Mitte just kergete killast vastase Roy Jonesi spordiennustuse koefitsiendiks on seevastu 2,62 ja matši võiduvõimalus jätkuvalt mõlemal. Ennustus on liikumas kulminatsiooni poole ja oma panuse saab Tyson vs. Jones matšile teha siin.

Tysoni tagasituleku jutt sai alguse tänavu aprillis, kui ta oma intervjuus räppar T.-Ie selgelt välja ütles, et tahab naasta jõusaali ja taastada oma endise vormi. Mais näitas endine raskekaalu tšempion fännidele Instagramis oma poksimisoskust ja kinnitas, et on tagasi. Möödus veel paar kuud ja Mike Tyson kuulutas, et sügisel ta võistleb ning teeb seda kunagise parima pound-for-pound-poksija Roy Jonesiga. Võitlus pidi algul toimuma septembris, kuid lükkus kaks kuud edasi, et anda sportlastele rohkem treenimisaega.

Mike Tyson on spordimeedia sõnul kiire, liikuv ja ohtlike haakidega elajas, keda on raske löökidega tabada. Jõuline raskekaalu poksija, kes põikleb löökide eest kiirelt eemale ja liigub nõnda vastasele lähedale. Lähedal olles kasutab Tyson oma tugevaid lööke. Just seetõttu on Tysonil ette näidata lausa 44 nokauti.

Kuid Mike Tysoni vastane Roy Jones Junior pole ka papist poiss. Selgelt vääriline vastane, kellel on reaalne võimalus tulla poksiringist välja võitjana. Roy Jonesi stiil ei ole klassikaline ja see on tema edu võti. Klassikaliste löögitorgete asemel kasutab Jones haake, eriti vasaku käe haake, mille tagajärjel on 47 vastast poksiringi põrandale kukkunud. Nende haakide jõu taga on Jonesi ebanormaalselt tõhus triitseps. Spordiennustuse tulemusi saad jälgida ja omapoolse panuse teha siin.

Mike Tyson (50–6)

Sündinud: 30. juunil 1966 (vanus 54)

Hüüdnimed: Iron Mike, Kid Dynamite, The Baddest Man on the Planet

Pikkus: 178 cm

Kaal: 109 kg

Käte ulatus: 180 cm

Roy Jones Jr. (66–9)

Sündinud: 16. jaanuaril 1969 (vanus 51)

Hüüdnimed: Junior, Superman, RJ, Captain Hook

Pikkus: 180 cm

Kaal: 109 kg

Käte ulatus: 188 cm

Fakt on see, et mõlemad legendid ja pahad poisid on tagasi ning vormis. Tyson pidas oma viimase profimatši 2005. aastal, kui kaotas iirlasele Kevin McBride’ile. Jones Jr. käis viimati poksiringis 2018. aastal, tasuks võit Scott Sigmoni üle. OlyBeti spordiennustuse koefitsiente vaadata ja oma panuse põnevas heitluses saad teha siin.