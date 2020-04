Tuntud spordiinimeste pöördumine lapsevanematele: toeta oma lapse treenerit!

Delfi avaldab siinkohal pöördumise koos allakirjutanute nimedega:

Oleme erilises olukorras, mis on uus meie kõigi jaoks. Just nüüd näeme ja tunneme kõige paremini, kes on meile olulised ning keda enda ümber vajame. Mõnes mõttes on see õppetund väärtustest.

Nimelt oleme praegu väga lähedalt seotud oma laste õppimise ja huvitegevusega ning mõistame veelgi enam, kui suurt pühendumist ja aega vajab laste õpetamine ja treenimine. Kas sa kujutaksid ette oma lapsega eriolukorras õppimist ja treenimist aastaringselt? Kindlasti oled soovinud, et asjad võiksid olla nagu enne – viid lapse kooli, võtad ta õhtul trennist ning pere saab õnnelikult kodus kokku. Loodan, et praegune olukord näitab selgelt õpetajate ja treenerite panust meie (laste) eludesse ning õpetab meid seda veelgi enam väärtustama.

Riik garanteerib lastele tasuta hariduse ja õpetajale palga, aga kes mõtleb lapse treeneri peale? Eelkõige teeb seda spordiklubi, mille panusest suure osa tagad just Sina, lapsevanem. Spordiklubide - ja koolide võimekus langeb lähiajal kindlasti, sest kulud ei vähene nii palju kui tulud.

Siinkohal teeme üleskutse – väärtusta oma lapse treenerit ka raskel ajal, jätkates õppemaksu tasumist! Hinda treeneri rolli lapse igapäevases arengus. Suhtle oma klubiga, kui on vaja jõuda teistest erineva kokkuleppeni. Viimane, mida klubid praegu vajavad, on lapse huvitegevusest loobumine. Leiame üheskoos lahendused, et taas kokku saades oleksid olemas treener ja klubi, kuhu oma lapsed saaks viia, ning kust tulles pere õhtul kodus jälle õnnelikult kokku saaks. Vaid nii saame olla kindlad, et pärast eriolukorra lõppemist on meie lastel endiselt olemas pühendunud treenerid.

Püsime terved ja hoiame oma lapsi ja treenereid!

Gert Kullamäe - 2 lapse isa / treener / spordihing

Kristjan Kangur - Lapsevanem

Gerd Kanter - EOK Sportlaskomisjoni esimees

Mart Poom - FC Nõmme United / Mart Poomi Jalgpallikool

Anna Levandi - Rocca al Mare Uisukool

Allar Levandi - inimene

Martin Müürsepp

Tiit Sokk - SK Nord

Martin Reim - Viimsi JK / Viimsi MRJK / FCI Levadia

Nikolai Novosjolov

Gert Prants - Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Tanel Tein - Rock Korvpalliklubi juhatuse liige

Rait Käbin - MTÜ Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi juhatuse liige

Joosep Toome - Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi / Korvpallikool

Tarmo Kikerpill

Meelis Pastak - Rock Korvpalliklubi

Kristiina Noor - Võimlemisklubi Janika

Aivar Kuusmaa

Ivo Lehtmets - Viimsi JK

Andres Olvik - Spordiklubi Nord

Heiki Sorge - Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

Alar Varrak - SK Nord

Jaak Karp - Rapla Korvpallikool

Rando Ringmets - MTÜ Tallinna Võrkpalliklubi

Indrek Sei - Keila Swimclub/Indrek Sei Ujumiskool

Riho - Bruno Bramanis

Peeter Tishler - Audentese Spordiklubi

Toomas Kandimaa - korvpallitreener

Katrin Kruuse - MTÜ Crause Tantsukool

Catrin Ott - MTÜ Võimlemisklubi Piruett

Johan Kärp - MTÜ Pärnu Spordikool/KK Paulus

Kuno Tehva - MTÜ Nõmme Kalju FC

Aavo Põhjala - Eesti Judoliidu president / Audentese SG

Kalmer Musting - Põlva Serviti

Risto Lepp - Käsipalliklubi HC Tallinn

Henri Ausmaa - Korvpalliklubi Rae Koss

Oliver Läll - MTÜ Tallinna Spordiselts KALEV

Robert Rooba

Joel Lindpere - Jalgpalliklubi Tallinna Kalev

Indrek Visnapuu - SK Nord

Kaupo Kaljuste - Jäähokiklubi HC Panter

Ago Markvardt - Eesti Suusaliit

Martti Raju - Eesti Olümpiakomitee

Rene Kaalo - HC Kehra

Pelle Pohlak - FC Flora

Kalmar Liiv- Harju JK

Sergei Hohlov-Simson - FC Levadia Jalgpallikool / FCI Levadia

Sergei Pareiko - FCI Levadia

Jaanus Nõmmsalu

Ivo Pukk - Viimsi Tigers Gym

Jaanus Kriisk - EOK tippspordi nõukogu/ TÜ Akadeemiline SK

Ants Kiisa - Audentese SK

Taavi Tüvist - Raplamaa Jalgpallikool

Peep Pahv - Keila Korvpallikool

Erich Teigamägi - Eesti Kergejõustikuliit

Ramon Kaju

Matti Killing - Pärnu Sõudekeskus Kalev

Mart Kajari- Sparta Spordiklubi

Margus Kastein - lapsevanem

Andrei Nazarov- treener

Ksenija Balta- sportlane

Aigar Tõnus- sulgpallitreener

Jaak Salumets - Eesti Korvpalliliit

Tanel Einaste – Korvpalliklubi Viimsi / KK Viimsi / Kesklinna KK /GAG Korvpalliklubi