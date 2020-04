Tulevik on käes: USA katsetab virtuaalsete dopinguproovide andmist

Protseduur on iseenesesest lihtne. Sportlastele saadetakse kogu vajalik varustus koju ning video vahendusel jälgib USADA dopingukontrollija, et sportlane annaks ikka enda proovid. Kui proovid antud, saadab sportlane need Rahvusvahelisse Antidopinguagentuuri (WADA) analüüsimiseks.

USADA juhi Travis Tygarti sõnul peab vereproovi puhul sportlane näitama video vahendusel kogu protsessi, uriiniproovi ajal mitte. Nimelt on see vastuolus privaatsusreeglitega. Sellisel juhul peab sportlane enne proovi andmist näitama video vahendusel dopingukontrollijale kogu vannitoa sisu ning seejärel kaamera proovi ajaks ukse taha jätma.

USADA katsetab esialgu programmi kaheksa nädalat. Esialgsesse katsetusse kutsuti üle tosina eliitsportlase, teiste hulgas olümpiavõitjatest ujujad Katie Ledecky ja Lilly King.

"Tundsin ennast kogu protsessi vältel mugavalt," kirjeldas Ledecky. "Praegu on perfektne aeg selliste asjade tegemiseks."

"Ausalt öelda olin alguses üsna skeptiline," lisas King. "Kuid kui oma esimese proovi andsin, nägin, et nad on tõesti mõelnud läbi kõik võimalikud murekohad. Liiga palju tegureid on, mis takistavad prooviga manipuleerimist, kui sa just kõrgemal tasemel suli ei ole."

Kingi sõnul on üheks oluliseks näitajaks uriiniproovi temperatuur. "Keeruline on hoida võltsproovi nädalaid vajalikul temperatuuril."

Ledecky lisas, et USADA programm saadab kõikidele vajaliku sõnumi. "Tahan, et minu konkurendid teaksid, et olen puhas ja nad tunneksid end mugavalt minu vastu võisteldes. Tahan näidata oma pühendumust puhtale spordile ja loodan, et teised teevad sama."

