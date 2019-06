Tule ja toeta IRONMAN triatlonfestivali eel heategevusjooksul osaledes asenduskodudes elavaid lapsi

Vanemliku hoolitsuseta lapsed on seesmiselt katki ning nende psüühilistest ja füüsilistest läbielamistest tulenevad kogemused ja mälestused on need, mis mängivad suurt rolli edasises toimetulekus. Asenduskodudes üle Eesti elab tänasel päeval rohkem kui 1000 last ning väga paljud neist vajavad täiendavat ja järjepidevat terapeutilist tuge.

Et seda tuge võimaldada, toimub triatlonifestivali IRONMAN raames juba kolmandat aastat järjest 5 kilomeetri pikkune Seve Ehituse heategevusjooks, mille käigus kogutakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi abil raha, et toetada asenduskodudes elavate laste psühholoogilist nõustamist.

Jooksu start on reedel, 14. juunil kell 20.00 Otepää Kultuurimaja kõrval ning osaleda saavad kõik huvilised. Heategevusjooksu osavõtumaks on 15 euro suurune annetus osaleja kohta. Kõik osavõtumaksud ja annetused lähevad Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kaudu asenduskodudes elavate laste psühholoogilise abi toetuseks.

Jooksule saab registreerida eelnevalt internetis https://www.trismile.ee/event/otepaa-seve-ehituse-heategevusjooks/ või https://www.sportos.eu/ee/et/seve-ehituse-heategevusjooks-231/ keskkonnas. Alates 13. juunist saab jooksule registreerida ka IRONMAN 70.3 Otepää võistluskeskuses Pühajärvel. Registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine heategevusjooksul osalemiseks toimub ka enne starti kell 17.00-19.45 Otepää Kultuurimaja juures. Heategevusjooksu osalejate seast üldarvestuses kolm parimat meest ja kolm parimat naist saavad ka eriauhinna.