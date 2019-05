Tuhanded lapsed jooksevad ratastoolilaste koosmängimise toetuseks

Ratastoolikasutajate mängupark rajati aasta tagasi ning seal on praegu olemas ratastoolikasutajatele mõeldud spetsiaalne kiik, karussell ja takistusrajad. Neile, kes ratastoolis, tähendab see võimalust värskes õhus aega veeta ning samal ajal õppida ratastooliga munakiviteel sõitmist, äärekivide ja veerennide ületamist, et tänavatel liikudes ennast kindlamini tunda. Park on avatud nii Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse patsientidele, linnaelanikele kui ka turistidele.

Sel aastal kogutav toetus läheb Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juures asuva ratastoolikasutajate mängupargi laiendamiseks. Toetada saab helistades heategevusnumbrile 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande MTÜ Tallinnmeeting heategevuskontole Swedbank pangas EE292200221066301357.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Eesti suurim liikumispuudega inimestele taastusravi teenuse osutaja. Aastas käib seal ravil ligikaudu 3500 inimest, sealhulgas liikumisvõime kaotanud lapsed. Inimesed, kellel õnnetuse või haiguse tõttu on liikumisvõime vähenenud, saavad Haapsalus vajalikku taastusravi ja nad õpivad oskusi, mis vajalikud igapäevaelus hakkama saamiseks.

Teatejooks toimub 14. korda ja seda korraldab MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste ja võistluste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp, toetajad Kultuurkapital, Tallinna linn, Tartu linn ja Eesti Kergejõustikuliit.