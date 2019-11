Tuhanded e-spordi huvilised kogunevad Saku Suurhalli 200 000 dollarise auhinnafondiga finaalvõistlusele

Lisaks Baltikumi ja maailma parimatele e-sportlastele toob HyperTown kokku ka Eesti kõige tuntumad Youtube’i, Twitchi, Instagrami ja Facebooki sisuloojad. Festivali külastajatel on ainulaadne võimalus tutvuda tavaliselt kaamera taha jäävate iidolitega. Võrreldes möödunud aastaga ei piirduta seekord vaid avatud küsimuste ringiga. Ürituse teisel päeval saab näha, kuidas streamerid võtavad omavahel mõõtu lõbusates aga pingelistes mängudes.

“Möödunud aastal korraldatud kohtumine tuntud streameritega osutus Eestis edukaks ning me tõestasime kui võrd positiivne on siinse kogukonna mõju oma publikule. Nüüd tahame tõsta selle sündmuse kvaliteeti veelgi,” põhjendas Kaspars Ozolins.

Ainulaadne cosplay etendus - esmakordselt Eestis

Veel ühe uuendusena toimub esmakordselt Eestis cosplay show, mille raames tulevad kokku üle 100 cosplayer’i kõikidest Balti riikidest ning etendavad tegelasi filmidest, animest, koomiksitest, videomängudest ja telesarjadest. Pealaval toimuvat show'd on tulnud hindama maailmakuulsad cosplayer’id, et valida Baltimaade parim.

Tehnoloogia mess esitleb uusimaid lahendusi

Kaks päeva vältaval tehnoloogiamessil on kohal parimad Eesti tehnoloogiavaldkonna ettevõted ja rahvusvaheliselt tundud brändid, et tutvustavad oma uusimaid tooteid. Üritusel esitletakse uusimaid arvutimänge ja tehnoloogiat robotitest virtuaalreaalsuseni, mida saavad külastajad ka ise proovida ning teiste külastajatega võistelda. Teiste seas on kohal Sony, MABRIK, ZA/US, Red Bull, Gamestar, Nõmme Kalju, TalTech, AHHAA jpt.