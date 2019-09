Treeneriametist unistavatele noortele rajati uus stipendium

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul on treeneriamet on väga eriline. „Treener on eeskuju ja õpetaja, kes kannab vastutust hoolealuste vaimu ja füüsise harmoonilise kasvamise ja arengu eest. Selleks peab ka treener ise olema eriline inimene. Uue stipendiumiga tahame aidata kaasa sellele, et noored, kes õpivad ülikoolis treeneriteks, jõuaksid õpingute lõppedes selle ameti juurde meie spordisüsteemi, tööle meie alaliitudesse ja klubidesse. See on märk sellest, et me usaldame ja ootame neid," ütles Sõõrumaa.

Tulevase treeneri stipendiumi eesmärk on luua noortele soodsamad tingimused täiendavate teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamiseks valmistumisel treeneriametiks. Stipendiumitele on oodatud kandideerima üliõpilased, kes õpivad treenerikutse taotlemist võimaldava ja positiivselt akrediteeritud õppekava alusel Eesti või välisriigi avalik-õiguslikus või eraülikoolis bakalaureuse taseme vähemalt teisel õppeaastal. Oluline on sealjuures, et stipendiaadid plaaniksid rakendada omandatud teadmisi ning oskusi treeneritöös.