Tradehouse noorsportlase stipendiumile kandideerimine on avatud

Delfi Sport RUS

Tradehouse noorsportlase stipendiumi taotlemine 2019. aastaks on avatud ning taotlusi saab esitada kuni 13. oktoobrini. Stipendiumi eesmärk on toetada kuni 26-aastaste noorsportlaste ettevalmistust ja osalemist kohalikel ning rahvusvahelistel võistlustel. Stipendiumifond on ka tänavu kokku 20 000 eurot.