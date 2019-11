Tradehouse jagas noorsportlastele stipendiume ja algatas heategevusliku spordijalatsite kogumise kampaania

Koos auhindade üleandmisega pandi algus ka uuele heategevuslikule spordijalatsite kogumise kampaaniale "Spordihüpe", mille eesmärk on koguda kokku 1000 paari spordijalatseid, et toetada vähekindlustatud noorte ja suurperede laste sporditeed. Esimesed 50 tossupaari annetatakse Ida-Virumaa noortele. „Paralleelselt heategevusele tahame ka tõsta üldist teadlikkust taaskasutusest. Kampaanias võivad osaleda kõik, kel on kodus spordijalatseid, mis ei ole kasutuses ning kes soovivad teha head ja toetada noori. Iga tossupaar loeb!“ sõnas Kuldkepp.

Esimese paari jalatseid andis fondi eelmise aasta stipendiaat ja vasaraheitja Anna Maria Orel. Lisaks temale tegi esimeste seas oma panuse olümpiavõitja Gerd Kanter, kes annetas kaks paari treeningjalatseid. Kampaaniaga on liitumas ka paljud teised Eesti oma ala tippsportlased.