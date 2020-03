Tõniste vastus Sõõrumaa kriitikale: suvaliselt loobitud faktid, mis PR-i mõttes ilusti välja paistavad

"Eks ta natuke üllatav, et minu asetäitja, kes ei ole neli aastat tulnud minu juurde ja öelnud, et midagi võiks oluliselt teistmoodi olla, äkki nüüd valimiste künnisel leidis seina, millelt välja paista," ütles Sõõrumaa "Vikerhommikule", visates õhku veel teisegi terava fraasi: "Ma tean, et ta unistab sellest, aga kaotada kaks korda järjest ja tulla kolmandat korda kandideerima - jätab nats mageda maigu."

Tõniste teeb Sõõrumaa viimase väite pihuks ja põrmuks. "Suvaliselt loobitud faktid, mis PR-i mõistes ilusti välja paistavad ja mille meedia üles nopib. Tegelikult aga valejutt. Ma pole kaks korda kaotanud. Ta eeldab juba ette, et ma seekord kaotan ja arvab, et ma tulen ka kolmandat korda kandideerima. Olen ainult ühe korra kaotanud - see oli eelmine kord. Meenutan, et suuresti tänu minule Urmas üldse saigi presidendiks. Ma ei tea, miks ta eeldab, et ma ka kolmandat korda kandideerin. Olen üsna veendunud, et ma rohkem ei kandideeri," ütles Tõniste täna Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mis puudutab asepresidendina presidendi eest neli aastat varjatud etteheiteid, siis leiab Tõniste, et see polnudki lõppeva ametiaja jooksul tema roll. "Ta näeb asju vales kontekstis. Me olime neli aastat üks tiim. Ma tegin aktiivselt tööd selle nimel, et Eesti sport ja EOK edasi liiguks ja paremaks läheks. Mul oli oma kitsas valdkond, mis mulle anti - tippsport. Olen ka täitevkomitees kriitikat teinud. Meil oli täitevkomitees päris mitmeid erimeelsusi näiteks komisjonide teemal. Pidevalt sai üles võetud, et täitevkomitee liikmeid peaks komisjonide tegemistesse ja otsustesse rohkem kaasama," rääkis Tõniste.