Tokyo olümpia must stsenaarium: tühjad tribüünid või ärajäämine

Koroonaviiruse levik on Aasias ja Itaalias jätnud ära üha rohkem spordivõistlusi. Kas see võib ohustada ka 24. juulil Jaapanis Tokyos algama pidavaid suveolümpiamänge? Kui suureks seda võimalust hindad? „Kurat, ei hinda veel midagi!” ei ole Eesti olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju tavapäraselt reipas hääles murest väiksematki märki. „Sinna on nii palju aega, praegu midagi hinnata küll ei julge. Aga välistada loomulikult ei saa. Kui on tegemist selgelt ohustava epideemiaga, on kõik võimalik. Eks näis, kui suureks see läheb, kas selleks ajaks on vaktsiin ja kas keegi üldse suudab tuvastada, kas see on tapjaviirus. Sest justkui ju ei ole, see ei ole SARS ega ebola. Aga fakt on, et ROK peab olema jumala kindel. Kindlasti ei saa võtta riski, et korraldatakse mängud teadmises, et keegi viskab selle pärast vedru välja.”