Tokyo olümpia korralduskomitee töötaja andis positiivse koroonaproovi

Tegu on teise koroonaviirusesse nakatumise juhtumiga aasta võrra edasi lükkunud Tokyo olümpia korraldustiimis. Positiivne proov tuvastati seekord 30-ndates eluaastates naisterahval, vahendab portaal Around the Rings.

Töötaja, kellel viiruse sümptomid puuduvad, on alates 30. juulist teinud tööd kodust. Viimati viibis ta mõnes Tokyo olümpia rajatises 29. juulil.

Olümpia korraldajad teatasid, et teevad koostööd vastavate asutustega, et viiruse levikut takistada ning oma töötajate tervist säästa.

Tokyo olümpia toimub praeguste plaanide kohaselt tuleva aasta 23. juulist 8. augustini.

Jaapanis on täheldatud juba koroonaviiruse nn teist lainet. Viimase ööpäeva jooksul on riigis uusi koroonaviiruse nakatumisi registreeritud 1134. 3. augustil oli see number aga suisa 1998. Aprillis jäi esimese laine ajal rekordnumbriks ööpäeva jooksul 734 uut positiivset proovi.