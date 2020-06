Tõeliselt aus mäng: male maailmameister kaotas partii tahtlikult

Poolfinaali teises mängus kulus vaid neli käiku, kui Carlsen lasi Lirenil võita ja üldseisu viigistada.

Norra telekanali TV 2 maleekspert Hans Olav Lahlum, kes on rahvusvaheline malekohtunik, kiitis Carlsenit ausa mängu eest.

"Ma arvan, et Magnusele tuleb avaldada tunnustust suurepärase sportliku vaimu eest. Praeguses olukorras ma ei arva, et ta tegi midagi valesti. Ta mõistis, et esimese partii tulemus oli vale ja ta otsustas matši kaotada, et seis võrdsustada," sõnas Lahlum.

27-aastane Liren oli avapartii kaotanud, sest ta ei suutnud arvutis peetava matši jätkamiseks õigeks ajaks internetiühendust taastada.