Timo Sild sai orienteerumise MM-il tavarajal 15. koha

Valitsevale meeste tavaraja maailmameister Olav Lundanesile on see neljas järjestikune MMi tavaraja võit, kokku on tal tavaraja kuldmedaleid 6. Lisaks on ta tulnud Norra meeskonnaga kaks korda teatejooksu maailmameistriks ning võitnud MMi lühiraja.

Hõbedale jooksis üllatuslikult 20-aastane Lundanesi koondisekaaslane Kasper Fosser. Sealjuures juhtis Fosser raja keskel võistlust pikalt 13. KPni. Võistlusjärgses usutluses tunnistas ta, et oli hooaja algul keskendunud ainult juulikuus toimunud juunioride MMile, kus ta võitis 3 kulda, Norra täiskasvanute koondisega MMile pääs oli talle endalegi üllatus, rääkimata medalist. Pronksile jooksis 16-aastase MMi-karjääriga Daniel Hubmann Šveitsist, kes jäi Lundanesist 16,6 km 530 tõusumeetri ja 26KPga rajal maha 2.58, kuid võitis medali kolme sekundiga oma koondisekaaslase Mattias Kybuzi ees. Hubmannile oli see 27. MMi medal, kuid ta tunnistas, et temale oli pehme aluspinnaga maastik füüsiliselt raske, kuigi rada pakkus üllatavalt palju ringijookse mööda teid.

Ka meie koondislaste hinnangul oli tavarada tehniliselt pigem lihtne, kuid nõudis head füüsilist vormi ja lihaste sitkust, et põlvini ulatuvas kanarbikuvõsas, pehme samblaga kaetud ebatasasel kivisel pinnal kiirelt liikuda.