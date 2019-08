Timo Sild lõpetas orienteerumise MMi lühirajavõistluse 13. kohal

Laura Joonas ei jäänud oma tulemusega rahule ja tunnistas finišis, et tänane MMi maastik käis talle füüsiliselt üle jõu: „Raske oli. Iga samm siin maastikul on võitlus mööda ebatasast ja kõrge taimestikuga kaetud aluspinda, üles ja alla kivinukkidest, mida kaardipildilt välja ei loegi. Startisin nii ees, et jooksmist oluliselt kergendavaid sissetallatud radu praktiliselt polnudki. Võistlus läks pikaks,“ ei varjanud ta oma pettumust.

Homme selgitatakse orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlustel viimase alana tiitlivõitjad teatejooksudes, kus Eestil on väljas nii meeste kui naiste teatevõistkond.