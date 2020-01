Teenetemärgi saanud Kristjan Port: arvasin esmalt, et mulle helistatakse uue dopinguskandaali tõttu

Port tunnistas, et võttis teenetemärgi saamise uudise vastu segaste tunnetega. "Kui mulle helistatakse ajakirjanike poolt ja öeldakse, kas sa oled uudist kuulnud, siis ma arvasin, et mingi jama on toimunud. Aga ei olnudki suur jama. Ma olin kerges segaduses," sõnas ta.

Port usub, et tema teenetemärgi saamine on seotud avalikkuse suure tähelepanuga dopinguvastasele võitlusele. President võis soovida selle otsusega rõhutada puhta spordi tähtsust.

"Vaieldamatult on see sõnum puhta spordi kohta tähtis, aga mulle tundub, et ka avalikkus on märganud, et see on teema, millega tasub tegeleda. Isegi inimesed, kes on pahased olnud, on pahased olnud, sest nad hoolivad. Palju ohtlikum oleks, kui inimesed oleksid ükskõiksed. Antud juhul on valitseja tähelepanu tulnud rahva kaudu," leiab Port.

Küsimusele, mida peaks Eestis dopinguvastases võitluses esimese suure asjana veel ära tegema, ütles Port: "Ei ole ühte suurt asja, see on terviklik protsess. Kõige olulisem on, et seda teemat tähtsustatakse. Tõsised teemad peavad olema nähtavad ja päevakorral."

Valgetähe III klassi teenetemärgi saavad tänavu ka autoralli maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja.