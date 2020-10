Tartus toimuvad täna Eesti meistrivõistlused laste fitnessis

"Lapsi on võrreldes eelmise aastaga võistlemas küll vähem, kuid tore, et huvi on ja saame võistluse keerulise aja kiuste siiski teha," ütles pressiteate vahendusel alaliidu peasekretär Janika Koch-Mäe.

Võistlemas on ka eelmise aasta Eesti meistrid Anastassia Ussova Kristina Koroljaki spordiklubist ja Lyneth Hirvela Tiim Go Fit spordiklubist. Sofia Zapalova, eelmise aasta meister 14-15-aastaste laste klassis, siirdus käesoleval aastal juba naiste fitnessi juunioride vanuseklassi ja võistleb Lõuna-Eesti lahtistel karikavõistlusel.

Võistlus koosneb kahest voorust: vabakava ja kehavoor, kus sooritatakse veerandpöörded. Vabakava tähtsus on suurem ja kohapunktid korrutatakse kahega. Keha hindamisel on rõhk tasakaalustatud, sümmeetrilisel ja tervel välimusel.

Vanusekategooriad on kuni 6-, 7-9-, 10-11-, 12-13 ja 14-15-aastased.

Sissepääs pealtvaatajatele on tasuta. Uksed pealtvaatajatele avatakse kell 10.

Laste fitnessi MM-i korraldab maailma katuseorganisatsioon IFBB 23.-26. oktoobrini Serbias.