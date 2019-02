Tartus näeb Tokyo OM-pääset jahtima hakkavat Eesti rühmvõimlemise koondist

“Erakordne on see, et Miss Valentine toimub 25. korda," rääkis Janika Mölder turniiri pressikonverentsil. "Ma ei häbene oma vanust, aga olen täpselt pool oma elust seda turniiri korraldanud. Eriline on ka see, et osavõtjaid on väga palju, sel aastal on iluvõimlejate osakaal suurem. See on siiski olümpiaala ja kuna ka meie iluvõimlejad pürgivad olümpiale, on mul selle üle ainult hea meel.”

Eestist astuvad Miss Valentine´il võistlustulle nii 2020. aasta Tokyo olümpiamängude piletit püüdev Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis kui ka Eesti rühmkava juunioride koondis, kes esindab Eestit suvel esimestel iluvõimlemise juunioride maailmameistrivõistlustel. Meistiklassis pakub Eesti rühmale teiste seas tugevat konkurentsi samuti Olümpiale pürgiv Soome koondis, juunioriklassis aga on Eestiga rinda pistmas rahvuskoondised tervelt seitsmest riigist, nende seas ka Venemaalt. Individuaalvõimlejatest on Eesti väljas nelja meistriklassi, nende seas ka valitsev Eesti meister ja esinumber Carmen Marii Aesma, ja kahe juunioriklassi võimlejaga. Individuaalvõistluste teevad kindlasti põnevaks Ukrainat esindavad Olena Diachenko ja Janika Vartlaan ning silma tasub peal hoida ka Venemaa esindajal Maria Pobedushkinal´l ja bulgaarlannal Lacherzara Pekova´l.