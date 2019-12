Tartu Ülikooli teadlased tulevad Eesti sporditalentidele appi

TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi laborites on võimalik analüüsida sportlase töövõimet väga erinevatel viisidel, alustades klassikalistest koormustestidest kuni spetsiifilisemate, just spordiala eripära silmas pidavate võimekuste testimistel.

“Sportliku tulemuse alustalaks on sportlase töövõime, ehk kombinatsioon erinevatest võimekustest. Ühtlasi on muutus töövõimes nii treenerile kui sportlasele objektiivseks tagasisideks treeningute efektiivsusest ning tulemi põhjal saab hinnata, kas valitud meetodid on olnud efektiivsed”, sõnas Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi dotsent Dr. Jarek Mäestu. “Minu oma sportlasteel innustas mind teadmine, et "Spordis ei ole otseteid", aga seda rasket teekonda on võimalik suunata, tehes õigemaid valikuid.”

Lisaks on väga täpse metoodikaga võimalus ka sportlase keha koostise analüüsiks, mis on kindlasti oluline hindamaks nii kaalukategooriatega silmitsi seisvaid sportlasi, kui ka teistele sportlastele jälgimaks, kas muutused keha koostises on sellised, mis ettevalmistuses planeeritud.

“Mõõtmisi on Eesti sportlaste peal tehtud ennegi, kuid ühena esimestest soovime koguda andmeid pikemaajaliselt ja järjepidevalt. Sihtasutus Noored Olümpiale on sportlaste toetamise protsessi innovatsiooni üks eestvedajaid juba mitu aastat ning nüüd tahame Eesti tippsportlastele ka teaduse appi tuua”, ütles Noored Olümpiale Sihtasutuse asutaja ja eestvedaja Paavo Pauklin.