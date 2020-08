Tartu Rulluisumaratoni võitsid Reinis Znotins ja Kristiine Kalev

Sel korral jagati poodiumikohad kolmepealises liidritepundis finišiheitlusega, kust võitjana väljus nüüdseks kolmekordne Tartu Rulluisumaratoni võitja Reinis Znotins (lõpuaeg 01:08.01,9). Talle järgnesid Gabriele Galli (ITA) ja esimene eestlane üldarvestuses, Kaspar Kaljuvee.

„Kõige raskem oli raja keskosa, kus oli pikk tõus vastutuult. Sõita tuli väga taktikaliselt.

Üleüldiselt oli väga raske sõit, kogu distantsi vältel oli vaja tempot hoida,“ rääkis Reinis Znotins pärast esikoha võitu.

Üle 20-liikmelises grupis oli ka kaks naist, kellest väledaimat sprindijalga näitas esmakordselt Tartu Rulluisumaratoni naiste arvestuses esikoha võtnud Kristiine Kalev (üldkokkuvõttes 20., lõpuaeg 01:15.32.9). Teise koha saavutas Agate Priedite (LAT) (23., +00.02) ja kolmanda Enel Kõrva (40., +04.18).

„Koos meestega on ikka raskem sõita kui naistega, kindlasti tegi sõidu keerulisemaks ka vastutuul. Läti konkurenti (2. koha saanud Agate Prieditet) tuli pidevalt jälgida. Meestega koos sõitmise pluss on muidugi see, et ei pidanud ise vedama,“ selgitas naiste üldvõitja Kristiine Kalev sõidu kulgu.

Kokku registreeris tänastele põhisõitudele 574 rulluisusõpra, neist 291 pikale ehk 42 km distantsile, 187 poolmaratoni distantsile ja 96 kõige lühemale, 10 km distantsile.

Pühapäeva hommik algas lastesõitudega, millest võttis esialgsetel andmetel osa 269 noort rulluisutajat. Seejuures osales TILLUsõitudel 145 ning MINImaratonil 124 last.

Järgmine võistlus Tartu Maratoni Kuubiku sarjas on 23. Tartu Rattamaraton, mis leiab aset 20. septembril.