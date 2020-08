Tartu rulluisumaraton toimub vaatamata linna tabanud koroonalainele

Eelmise aasta Tartu Rulluisumaraton Foto: Adam Illingworth

14. Tartu Rulluisumaratoni korraldusse on sisse viidud muudatused, et tagada turvalisus kõikidele kohalviibijatele. Nendel, kes maratonipäeval osaleda ei saa või ei soovi, on võimalus otsustada ka virtuaalsõidu kasuks.