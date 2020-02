Tartu iluvõimlemise GP stardinimekirjas on ka superstaaridest õed Averinad

„Stardinimekirjas on mõlemad kaksikõed Averinad, praeguse aja võimlemise suuremad superstaarid,“ sõnas võistluse peakorraldaja Janika Mölder. Dina Averina on 13-kordne maailmameister, 20 minutit vanema õe Arina auhinnakapis on neli MM-i kulda. Mullusel maailma esivõistlusel võtsid nad mitmevõistluses kaksikvõidu.

„Lõplikult ma ei julge veel hõisata, et mõlemad venelannad ka võimlemisvaibale astuvad, sest Dinat on kimbutanud väike vigastus, kuid loodame parimat,“ sõnas Mölder, lisades, et oma oskusi näitavad Tokyo olümpia-aastal teisedki medalipretendendid, nagu näiteks ukrainlanna Vlada Nikoltšenko ja ameeriklanna Laura Zeng. Kokku osalevad GP-etapil 19 riigi tippvõimlejad.

Eesti koondis sai kodusele võistlusele välja panna neli naist: kogenud Viktoria Bogdanova, Carmen Marii Aesma, Melany Keleri ja vigastatud Adelina Beljajevat asendava mulluse juunioride MM-i neljanda ja viienda koha neiu Polina Muraško.