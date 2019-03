Tänavuse universiaadi omapäraks on karmistatud normid

Universiaadil on kavas vibulaskmine, kergejõustik, korv-, võrk-, jalg- ja veepall, ujumine ja vettehüpped, vehklemine, sport- ja iluvõimlemine, judo, rugby-7, purjetamine, laskmine, lauatennis, taekwondo ning tennis.

Seekordse universiaadi omapära on selles, et osalejaid saab olla kuni 8000, mis on viimaste universiaadide osalemisarvust ca 4000 väiksem. Selle arvu saavutamiseks on karmistatud norme, mitmetel spordialadel on vähendatud osalejate arvu.

Vaatamata Eesti spordisüsteemile ja kultuuriministeeriumi skepsisele on huvi universiaadil osalemise suhtes endiselt suur. Vastavalt spordialaliitude, spordiklubide ja kõrgkoolide poolt antud ülesandmistele on Eesti Akadeemiline Spordiliit (EASL) teinud ka ametliku arvulise ülesandmise vibulaskmises, kergejõustikus, vehklemises, iluvõimlemises, judos, laskmises, lauatennises, taekwondos ja ujumises.

Kokku on eelülesandmiste põhjal praeguseks oodata Eesti delegatsiooni suuruseks 70 sportlast.

EASL ootab kõigilt sportlastelt, kes soovivad osaleda universiaadil ankeete ja muid vajalikke dokumente kolmandaks aprilliks, mil jääb universiaadi avamiseni täpselt kolm kuud. Universiaadil saavad osaleda Eesti Vabariigi kodanikud vanuses 17-25 eluaastat, kes õpivad kõrgkoolis, gümnaasiumis või kutsekoolis.