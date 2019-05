Tänasest on üle Eesti müügil kauaoodatud Spordiloto

Seotud lood: EOK ja Eesti Loto plaanivad turule tuua spordiloto

Eesti Loto eesmärk on müüa 300 000 piletit, mis tähendaks ligi 150 000 euro suurust lisaraha Eesti noortespordile. Toetus läheb Eesti Olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemile, mille eesmärk on toetada noorsportlaste arengut, suurendada nende konkurentsivõimet ning soodustada üleminekut täiskasvanute klassi. Saavutusspordi toetussüsteemi kuulub sadakond kuni 22-aastast lootustandvat noorsportlast, kes saavad toetust 3000 eurot aastas. Hetkel rahastab Eesti Olümpiakomitee noorte saavutusspordi toetussüsteemi Rahvusvahelise Olümpiakomitee Solidaarsusfondi toetustest ja hasartmängumaksu vahenditega.

Spordiloto kaanestaarideks on odaviskaja Magnus Kirt, kiiruisutaja Saskia Alusalu ning võrkpallur Robert Täht.

Kiiruisutaja Saskia Alusalu nentis, et tema lotokogemus pole suur, kuid põnevam on nüüd Spordilotot proovida. „Mul on väga hea meel olla selle lotopileti peal ja sellisel väiksel moel anda oma panus Eesti noortespordile. Tean omast käest väga hästi, kui palju üks väike sõna innustuseks võib juurde anda. Loodan, et see inspireerib noori rohkem spordiga tegelema ja ehk ka valima sporti elukutseks. Kuigi see on vahel väga raske, pole paremat asja, kui valida elukutse, mida armastad,“ rääkis Alusalu.

5-eurose kiirloterii võidufond kokku on 750 000 eurot ja piletil on kolm 10 000 eurost peavõitu. Spordiloto on müügil Eesti Loto müügipunktides üle Eesti kuni 30. aprillini 2020.