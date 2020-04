Tänak, Vene ja Mägi kutsusvad toetama Saaremaa kriisi vabatahtlikke

Saaremaal tegutsevate vabatahtlike kulutuste, sh toidu, kütuse ja kaitsevahendite hüvitamise toetamiseks saab teha annetuse Sihtasutuse Kadunud arveldusarvele EE661010220095092013, selgituseks „Kriisiabi annetus“. Samuti oodatakse liituma uusi vabatahtlikke, sest Eesti suurim koroonaviiruse poolt tekitatud kriisikolle Saaremaal vajab seljatamiseks oluliselt rohkem abikäsi.

SA Kadunud juht ja vabatahtlike koordineerija Aare Rüütli sõnul vajavad Saaremaa ja Muhu appi igasuguste oskustega inimesi, kõikjale, kus abikäsi vaja läheb ja mida riigi poolt planeeritud ressurss ei suuda täita.

""Me ei pea tegema suuri asju, vaid väikesi, kuid suure armastusega” oli ema Teresa üks lemmiktsitaate. Alates 17. märtsist oleme me teinud palju väikesi asju, mis täna lubavad meil öelda, et oleme valmis operatiivselt reageerima, kui näiteks sotsiaalvaldkonna või kaitseliidu rivis on vaja kiirelt asendus leida. Aga oluline ei ole tegude arv, vaid tegude sisse pandud armastus. Vaid südames asuv armastus äratab inimeses tahte tulla aitama kedagi, keda ta ei tunne. Suur aitäh, et aitate sellel sõnumil kõlada ja kajada kaugele!" ütles Rüütel.

Saaremaa vallavanem ja kriisikomisjoni juht Madis Kallas sõnas: "Oleme väga tänulikud Betsafe’ile, kes ulatab koostöös Eesti sportlastega abikäe Saaremaa ja saarlaste heaks tegutsevatele vabatahtlikele. Nii spordis kui ka kriisiolukorras viib võiduni meeskonnatöö, milles on oluline iga liikme panus. Aitäh kõigile, kes meid aitavad, sest praegu on tähtis iga mõte, sõna ja tegu."

Ees ootab ka heategevuslik oksjon, kus pannakse välja tuntud kohalike sportlaste tähenduslikud esemed. Oksjoni tulu annetatakse samuti Saaremaa vabatahtlike hüvanguks.

Rohkem infot vabatahtlike toetamise võimaluste kohta leiab Betsafe’i kodulehelt.