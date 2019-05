Täna toimub traditsiooniline Paul Kerese tänava maleturniir

„Mulle teeb rõõmu, et üheksa aasta eest alguse saanud väikesest ettevõtmisest on aastate jooksul saanud arvuka osavõtuga traditsiooniline maleturniir. Esimesel aastal alustasime 24 malehuvilisest osavõtjaga, kuid viimastel aastatel on olnud stabiilselt üle kolmesaja registreerunu. Usun siiralt, et see annab väikese väärika panuse Paul Kerese mälestuse jäädvustamiseks ning panustab toreda spordiüritusena minu pikaaegse kodulinnaosa ellu,“ sõnas Jüri Ratas.

Käesoleval aastal toimub maleturniir kell 11-16 vanas harjunud kohas P. Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis, Suure Meistri kunagise kodu lähedal.

Paul Kerese tänava maleturniir toimub Nõmme Kevade raames ning on suunatud malehuvilistele üle Eesti. Osalejate hulgas on igal tasemel malehuvilisi – nooremaid ja vanemaid hobimaletajaid ning reitinguga mängijad. Tänavu toimub kaks eraldi turniiri, üks kuni 12-aastastele lastele ja teine vanematele noortele ning täiskasvanutele.

Mõlema vanusegrupi parimaid autasustatakse ning kõik osalejad saavad medali. Paul Kerese tänava maleturniiri aitavad korraldada Nõmme Linnaosa Valitsus, Järve Keskus, Sportland, Apollo, Tallinna Lauluväljak, Peetri Pizza, Sõõrikukohvik, T-Tammer, Eesti Maleliit ja Paul Kerese Malemaja.