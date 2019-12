Täna selgub, kas Tokyo olümpial lehvitatakse Venemaa lippu

Otsustajate laual on ettepanek Venemaa neljaks aastaks spordimaastikult kustutada ehk keelustada Venemaa sportlastel oma lipu all võistlemine ning võtta Venemaalt kõigi järgmise nelja aasta rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamisõigus. Seda seetõttu, et Venemaa pole vastupidiselt ettekirjutustele tõhustanud dopinguvastast võitlust ning on manipuleerinud WADA-le esitatud andmetega.

WADA sportlaste komitee teatas eile, et nemad pooldavad kõige karmimaid sanktsioone. "Usume, et ainus sobilik vastus oleks Venemaa sportlaste täielik keelustamine," teatas komitee, mis pole nõus ka rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) mööndustega laskmaks puhtad Venemaa sportlased olümpiale neutraalse lipu all nagu 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpia puhul.

Sportlaste komitee 17 liikmest kirjutasid ühisavaldusele alla üheksa, nende seas komitee esinaine Beckie Scott. "Oleme seisukohal, et väiksem karistus ainult julgustab manipuleerima ja petma," seisis avalduses. "Venemaa dopingusaaga on domineerinud viimased kolm olümpiat ja paraolümpiat, neljas on silmapiiril. Venemaa jätkuv ja tahtlik pettus ja korruptsioon irvitab mitte ainult nende üle, kes reegleid järgivad, vaid ka nende üle, kes neid reegleid loovad ja kaitsevad."

Kõige karmimaid sanktsioone nõuavad venelastele teiste seas ka USA ja Suurbritannia antidopinguagentuurid. Eeldada võib, et Venemaa viib juhtumi edasi spordiarbitraaži (CAS).

Venemaal aga usutakse, et WADA süüdistused pole muud kui eurooplaste väljamõeldis suure sportliku rivaali eemaldamiseks.