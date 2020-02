TÄNA OTSEPILT | Eesti koondis võitleb MM-pileti eest

Eesti on siiani võitnud Suurbritanniat 17:1 ja viigistanud Taaniga 6:6 ning hoiab alagrupis tänu paremale väravate vahele liidrikohta. Hetkel on see Eestil +16 ja Taanil +8.

Taani mängib täna kell 17 Suurbritanniaga.

Otsepääsme MMile saab alagrupi võitja, kuid ka teiseks jäänud koondisel on võimalik finaalturniiri pilet tagada, kui pühapäeval alistatakse teise alagrupi teise koha meeskond.

Tänane Eesti-Islandi mäng on nähtav YouTube`i vahendusel: