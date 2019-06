Täna öösel sõidavad rulluisutajad Tallinnast Pärnusse

Tänavu sõidetakse 115-kilomeetrine distants Tallinnast-Pärnusse. Pärnu otsa on 2011. aastal alguse saanud öisel rulluisusõidul varasemalt sõidetud kolmel korral. Kahel korral on käidud öösel ka Haapsalus ning samuti on kaks korda uisutatud Rakverre.

Paalme rääkis, et sõidetakse juuni lõpus just seetõttu, sest sel ajal ei lähe ööd pimedaks ning öösel sõidetakse, sest siis on maanteedel vähem liiklust. Lisaks on ohutuse tagamiseks kõikidel rulluisutajatel seljas helkurvestid ning neid 10-pealist rulluisuseltskonda saadavad saateautod.

Paalma ise läbib terve tee Pärnusse tagurpidi. Ta selgitas, et tagurpidi sõidab ta selle pärast, et valmistuda maailmarekordikatseks Berliinis septembri lõpus. Nimelt püüab ta maailma kiireima mehena rulluisutada tagurpidi maratonidistantsi.

"Kuigi ma sõidan tagurpidi, on see kindlasti ka ülejäänutele tore elamus. Kõigil on õnnelik meel ja hea tuju," rääkis rulluisuentusiast.

Uurides temalt, kas katsumusega saaks liituda igaüks, sõnas ta, et soovituslik on eelnevalt läbi sõita siiski üle 40-kilomeetrine maratonidistants. "Kuigi me paneme inimesi saateautodesse vajadusel puhkama, on hea kui ikkagi mingi ettevalmistus on olemas," sõnas mees.

Start antakse Laagrist kell 23 ning Pärnus loodetakse kohal olla hommikul kella kaheksaks.