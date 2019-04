TÄNA DELFI TV-s | Saalihokinaised peavad Tartus maha pineva superfinaali

Treener Kaspar Virkuse ja kapten Jane Klavani juhtimisel võitis Eesti Maaülikooli naiskond tänavu põhiturniiri. Omavahelistes mängudes on pühapäevased vastased kohtunud sel hooajal neli korda, millest kolmel korral võidutsesid tartlannad.

"Usun naistesse 110 protsenti ja kui kõik annavad endast maksimumi ning hoiavad kokku, siis saab tugeval Sakul olema meiega väga raske," märkis treener Kaspar Virkus.

"Oleme pühapäevaseks mänguks nii vaimselt kui füüsiliselt hästi valmistunud," kinnitas võistkonna kapten Jane Klavan. Mäng tuleb tema hinnangul kindlasti võitlusrohke. "Kaptenina tean, et iga mängija annab endast kõik. Töötame ühtse võistkonnana ning oleme väga ohtlikud."

26 auguga pall on siiski ümmargune, nentis maaülikooli spordiklubi spordijuht Markus Puusepp. Igal juhul on kõik huvilised oodatud oma lemmikvõistkonnale saali pöialt hoidma ja kaasa elama. Pealtvaatajad pääsevad saali tasuta ning vaheaegadel viiakse läbi publikule mõeldud põnevusmänge, mille eest on ette nähtud auhinnad.