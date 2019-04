TÄNA DELFI TV-s | Raievõistluste sarja xCUT CUP Kevadkarikal võetakse mõõtu viiel võistlusalal

Delfi Sport RUS

26.-27. aprillini toimub raiveõistluste sarja xCUT CUP esimene etapp Kevadkarikas 2019. Hooaja esimesele võistlusele on end kirja pannud rekordarv võistlejaid – 46. Nende hulgas on esmakordselt 3 naist, kes on koodunud võistkonnana nime alla Meeskond “Naiskond”. Delfi TV otseülekanne võistluspäevast algab kell 9:00.