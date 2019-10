TÄNA DELFI TV-s | Eesti saalihokilegend jätab koondisega hüvasti

Laupäeval mängitakse Kristiine spordihallis (Forelli 12) kell 17 ja pühapäeval kell 10.30.

Maailma edetabelis on Eesti hetkel kümnes ja Holland kahekümne kolmas.

Peatreener Risto Lall ja treener Jonas Thomsson on seekord valinud järgmise koosseisu: väravavahid Rainer Kalde ja Siim Stokkeby, väljakumängijad Jaanus Kase, Andrei Polovnikov, Stenver Savi, Andreas Õun, Sander Savi, Sander Mägi, Artur Okruzko, Remu Keltanen, Paul Theodor Oja, Kristo Lehiste, Morten Talviste, Kermo Uue, Egert Unga, Oliver Savi, Kaspar Kallion, Ken Pähn, Tanel Kasenurm, Gerdo Unga, Mathias Einamann ja Rein Kivi.

Laupäevane kohtumine on viimane koondisemäng Eesti kõige edukamale saalihokimängijale Rein Kivile, kes on Eesti koondist esindanud 20 aastat 1999-2019. Rahvusmeeskonna eest on ta pidanud 66 kohtumist, visanud 53 väravat ja andnud 27 resultatiivset söötu.

Karjääri jooksul on Rein Kivi viiel korral valitud Eesti parimaks mängijaks ja korra ka aasta treeneriks. Samuti on Kivi tulnud korduvalt Eesti meistriks Jõgeva SK Tähe koosseisus ning 2010 ja 2011 saavutanud SSV meeskonnas Soome meistritiitli. 2009. aastal võitis Kivi meisterklubide Euroopa karika.