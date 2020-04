TÄNA DELFI TV-s | Arvutimängurid võistlevad CS:GO E-spordi turniiril Telia Open

Telia Openil peab võistkonna kapten olema täisealine ning meeskonnaliikmed vähemalt 16-aastased. Turniiri auhinnafond on 5000 eurot, millest võitjameeskonnale kuulub 1500 euro suurune auhind.

"Counter-Strike: Global Offensive" ehk CS:GO on populaarseim e-spordi mäng. Tegemist on taktikalise tulistamismänguga, kus kahel viieliikmelisel meeskonnal tuleb teineteist üle kavaldada - ühel poolel ründav tiim ehk terroristid, kes peavad vastase kaardipoolele paigaldama pommi ning vastaspoolel eriüksuslased, kelle ülesanne on terroristide tegevus peatada.

Lisaks Delfi TV-le on turniir nähtav Telia Inspira telekanalis.