Tallinna Mõõgal püstitatakse sel nädalavahetusel rekord

Turniiri senine rekord pärineb aastast 2015, kui Tallinna Mõõka jahtis 273 epeemeest. Ühtlasi pole ka kunagi varem nii palju riike osalenud – 49. Tallinna Mõõgal oli neid 47.

Osalejate tase on muljetavaldav. Kohal on kõik maailma edetabeli 38 parimat vehklejat, esisajast on esindatud 87. Teiste seas on kohal ka valitsev maailmameister, Brasiiliat esindav Nathalie Moellhausen. Võistkondlikult teevad kaasa 29 riigi naiskonnad, kohal on kõik maailma edetabeli 19 parimat.

Laupäeval, 2. novembril selgub Kalevi Spordihallis MK-etapi individuaalturniiri võitja, 3. novembril naiskonnavõistluse võitja. Individuaalselt asub Tallinna Mõõga tiitlit kaitsma lõuna-korealanna Hyojung Jung, võistkondlikult Venemaa.