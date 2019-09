Tallinna linn maksab suvel edukalt võistelnud sportlaste preemiat

Belobrovtsev tõdes, et lõppeval suvel saavutasid meie sportlased tiitlivõistlusel suurepäraseid tulemusi ning pakkusid spordisõpradele võrratuid hetki. „Kahtlemata nõuab selliste tipptulemusteni jõudmine jäägitut pühendumist, sihikindlust ja samas ka ohverdusi,“ ütles Belobrovtsev. „Nii tunnustame sportlasi nende kõrgete saavutuste eest, kuid mitte ainult – täname ja tunnustame neid ka sellepärast, et nad on oma saavutuste ja väärtustega eeskujuks paljudele teistele ning alles oma sporditeed alustavatele noortele.“

Annika Köster ja Kadri-Ann Lass võitsid Eesti 3x3 korvpalli naiskonna koosseisus hõbemedali tänavu 24. juunil Valgevenes, Minskis toimunud Euroopa mängudel. Linn toetab ja tunnustab Annika Kösterit 1200 euroga, Kadri-Ann Lassi 1200 euroga ja nende treenerit Siim Raudlat 600 euroga.

Epp Mäe võitis naistemaadluses pronksmedali 28. juunil samuti Minskis toimunud Euroopa mängudel. Linn tunnustab ja toetab Epp Mäed 1400 euroga ning tema treenerit Ahto Raskat 300 euroga ja teist treenerit Maksim Molonovi 300 euroga.