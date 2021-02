Tallinn toetab tänavu rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist 821 000 euroga

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linnal on juba kauaaegne traditsioon toetada siin toimuvaid rahvusvahelisi spordi tippüritusi, millega kaasneb spordisõprade tähelepanu nii pealinnale kui ka Eestile.

„Ent lisaks on see suureks tunnustuseks linnale ja meie spordi alaliitudele, keda usaldatakse niivõrd oluliste ja maailmatasemel spordiürituste läbiviijatena. Niisamuti on see tunnustuseks meie spordipublikule,“ rääkis Belobrovtsev.

„Sel aastal kavandatavatest spordi tippsündmustest on muuhulgas 17 erinevate alade ja vanuseklasside maailma- ja Euroopa meistrivõistlused või maailma ning Euroopa Karikavõistluste etapid. Lisaks veel mitmed kõrgetasemelised spordivõistlused sportmängudes ja rahvusvahelised spordivõistlused.“

Abilinnapea möönis, et eelmine aasta oli kõigile õpetlik ja esitas väljakutse sealhulgas sportlastele, treeneritele ja spordipublikule. „Ent lisaks sportlastele ja veel eriti noorsportlastele, kel on väga vaja hoida sportlikku vormi ja saada võistluskogemusi, elavdavad sellised suurüritused ka meie majandust, aidates ka töökohti hoida ja luua. Seetõttu loodame, et kõik kavandatavad rahvusvahelised üritused meil ka tänavu toimuvad,“ sõnas Belobrovtsev.

Käesoleval aastal toovad korraldatavad tiitli- ja suurvõistlused Tallinnasse tuhandeid tipp-, noor- kui ka harrastussportlasi enam kui 100 riigist üle maailma.

15.-18. juulil toimuvad Kadrioru staadionil Euroopa U20 meistrivõistlused kergejõustikus, mis toob Tallinna võistlema 50 Euroopa riigi koondised ligi 1650 sportlase, treeneri ja spordifunktsionääri. Võistlused toimuvad Kadrioru Staadionil, kuid lisaks on EMil kohustus ka treeningstaadionite olemasoluks, mistõttu renditakse ka Mustamäe Saksa Gümnaasiumi staadion ja TalTechi staadion.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tõdes, et möödunud aasta on andnud põhjust paljusid asju ümber teha. „Teatavasti toimus mullu maailmas ainult üks tiitlivõistlus kergejõustikus ja loodetavasti tänavu nii ei lähe ning kõik planeeritud üritused ka toimuvad, sealhulgas Tallinnas. Ent ettevaatavalt on loodud ka võistlustega kaasnevad ranged meditsiinilised protokollid,“ rääkis Teigamägi.