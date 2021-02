Taani kaitses sulgpallis Euroopa meistritiitlit

Kuigi Taani koondis pidi teel finaali oodatust rohkem vaeva nägema, saadi finaalis kindel 3:0 võit Prantsusmaa üle.

Esimeses kohtumises tulid väljakule maailma teine reket Viktor Axelsen ja Cristo Popov (BWF 71). Popov osutas Axelsenile südi vastupanu, kuid pidi siiski vastu võtma kaotuse 16:21, 12:21.

Naiste üksikmängus kohtus Mia Blichfeldt Qi Xuefeiga. Selles kohtumises oli prantslastel suurim lootus võit võtta ja viia kohtumine ka neljandasse ning viiendasse mängu. Matš kulgeski tasavägiselt, kuid Blichfeldt oli geimi lõppudes kindlam ning viis Taani 2:0 juhtima tulemusega 21:18, 21:19.

Taanlastel avanes sellega võimalus tiitel võtta juba kolmanda matši ehk meeste paarismänguga. Taani koondis saatis väljakule oma esipaari Kim Astrupi ja Anders Skaarup Rasmusseni. Prantslaste poolt astusid vastu Ronan Labar ja Julien Maio. Maailma 15. paar näitas kindlat mängu ning tõi võidu Taanile 21:12, 21:14.

Taanile oli see neljas järjestikkune tiitlivõit ning kokku on neil võistkondlikelt Euroopa meistrivõistlustelt 18 kulda. Prantsusmaa koondisele oli hõbe võistkondlikul EM-l esmakordne poodiumile jõudmine. Pronksmedali said poolfinaalis Taanile 2:3 kaotanud Saksamaa ja Prantsusmaale 2:3 alla jäänud Venemaa.

Eesti koondis saavutas EMi alagrupiturniiril teise koha ja jäi kokkuvõttes jagama 9. kohta.