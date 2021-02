Suusatamise nišiala vastu vahetanud Jaama: ilma suure rahata on ala puhtam

Jaama alustas noorena sportlaskarjääri murdmaasuusatamises. Noorte klassides Eesti tippu kuulunud suusataja esindas koondist ka juunioride MM-il. Kuid millalgi otsustas Jaama minna üle hoopis vähem populaarsele suusaorienteerumisele. Eesti Päevalehele antud intervjuus rääkis Jaama, miks ta vähe tuntud ala juurde jäi, kui erinev see suusatamisest ikkagi on ning miks võib isegi hea olla, et ala olümpiakavva ei kuulu.