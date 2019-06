Suurepärane töö: Raul Must on Euroopa Mängudel kindlustanud vähemalt medali ning teeb Eesti sulgpalliajalugu

Tänases veerandfinaalis Raul Must (BWF 87) enda mängu kohe alguses väga hästi käima ei saanud. Vastane sai esimeste punktidega viiepunktilise eduseisu ning suurendas seda geimi keskel kaheksale punktile. Esimese geimi lõpus hakkas Must aga järgi tulema, kuid eelnev vahe oli liiga suur ja geim läks rootslasele 21:16.

Teise geimi algus kulges punkt-punktis, kuid siis sai Must vahe sisse ning hoidis seda lõpuni. Sarnase stsenaariumi järgi kulges ka kolmas geim ning kokkuvõttes suutis Must oma suuremale kogemustepagasile tuginedes alistada vastase 16:21, 21:12, 21:12.

“Esimeses geimis jäin meeletu pressi alla ja ei suutnud sellest välja tulla. Aga sain kohe mängu alguses aru, et täna on pallid aeglased ja hakkasin palli mängus hoidma, mille peale ta väsis kiirelt. Suutsin hoida head tunnetust ega läinud mängu lõpus krampi ja nii see tuli,” lausus õnnelik Must peale karjääri tähtsaimat mängu.

Homses poolfinaalis kohtub Eesti esireket võistlustel kolmanda asetusega prantslase Brice Leverdeziga (BWF 33). Leverdez võitis veerandfinaalis kahes geimis Venemaa esinumbrit Vladimir Malkovi. Musta ja Leverdezi omavaheliste mängude seisu juhib prantslane 5-2. Viimati kohtuti aasta tagasi EM-l, kus Leverdez teenis pronksi.