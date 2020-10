Suur politseioperatsioon Rootsis paljastas dopingu ühe karmi külje: vägivaldsed kuriteod naiste vastu on tihti seotud dopinguga

"Paljud inimesed arvavad, et nad kasutavad dopingut ainult enda heaks, et saavutada kehaideaali. Doping tõstab aga vägivaldsete kuritegude riski," rääkis politseoperatsiooni juhtinud Ted Eriksson Aftonbladetile. "Tihti, kui loeme karmidest kuritegudest nagu näiteks vägivaldsed kuriteod naiste vastu, siis sellega on seotud doping."

Eriksson selgitas, et dopingute tarvitamise ja varustamisega on tihti seotud ka narkootikumid. "Tihti kasutab inimene erinevaid preparaate. Inimene tarvitab näiteks Tramadooli või kanepit, et vaigistada valu või end maha rahustada."

Politseioperatsiooni viimase viie päeva jooksul otsiti Stockholmis läbi kaheksa jõusaali. Reidi käigus esitati dopingukuritegudes kahtlustus 11-le inimesele. Neist nelja kahtlustatakse ka narkokuritegudes. "Oleme märganud, et on kriminaale, kes ei käi jõusaalis treenimas. Jõusaalides vahendatakse narkootikume, näiteks ühest leidsime kokaiini. Samas kahtlustame ka kanepiga äri tegemist," lisas Eriksson.

Erikssoni sõnul kasutavad jõusaalis tihtipeale dopingut hoopis nooremaealised inimesed. "Avastasime, et paljud on alla 20 aasta vanad. Mehe kehaideaali tahab inimene kiiresti hea tulemuseni jõuda. See võibki viia ka teiste ainete tarvitamiseni ning kõik võib lõppeda väga õnnetult," rääkis rootslane.