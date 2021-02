Surma trotsiv Eesti vabasukelduja elas teel rekordini üle dramaatilisi hetki

Detsembris Egiptuses püstitatud 101-meetri rekordist on juba siin-seal räägitud, aga nüüd näitab ta „Pealtnägijale“ varem nägemata kaadrites, mida see tegelikult tähendas, vahendab ERR Sport.

„Võib ära uppuda, rõhust tingitud traumad ehk barotraumad ja ütleme, et sukeldumisega seotud kessoontõbi,“ loetleb Eevald halba, mis võib teda vee all tabada. „Ikka mõtled, et mis siis, kui juhtub midagi... seal all ei aita ju teda mitte keegi,“ lisas Eevaldi tüdruksõber Aivi Raja.

Nagu Eevald nüüd avaldab, siis esimene katse ebaõnnestus ning 101 meetrit sai ta kirja teisel sooritusel. Teine sooritus toimus pool tundi pärast esimest.

„Ma tegelikult pidurdasin üheksakümne meetri peal, sest ma kaotasin alla minnes õhu ära,“ rääkis Eevald esimesest katsest. „Ma neelasin õhu kogemata alla ja üritasin füüsikalistele teguritele nii-öelda vastupanu osutades seda ikkagi peale viitekümmet-kuutekümmet meetrit oma kopsust üles saada. Paraku ei õnnestunud, pidurdasin üheksakümne meetri peal ja tegin natuke oma kõrvadele liiga. Kui ma oleks edasi läinud, siis oleks tõenäoliselt oma kõrvakiled puruks surunud selle punnitamisega.“